روسيا – هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نادي سبارتاك الروسي لكرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

ونشر موقع الكرملين الإلكتروني برقية التهنئة للرئيس بوتين، وجاء فيها: “يرتبط تاريخ أحد أشهر الأندية في روسيا ارتباطا وثيقا بتطور كرة القدم ونمو شعبيتها، وبتشكيل حركة الثقافة البدنية الجماعية في بلدنا”.

وأكد بوتين:”هناك العديد من الانتصارات والنتائج الرائعة في سجل سبارتاك، هذه الإنجازات البارزة هي فخرنا المشترك وكنزنا الوطني”.

كما وجه الرئيس الروسي التحية للجيل الحالي من المشجعين الذي يكن الاحترام تجاه قدامى المحاربين المشهورين في النادي، من مدربين ولاعبين ومسؤولين، الذين وضعوا الأساس وعززوا موقع سبارتاك في الساحة الرياضية، وقال: “إن مسار حياتهم واحترافهم وتفانيهم لقضيتهم المختارة أساس متين لتربية نجوم كرة قدم جدد، ورمز للانتصارات المظفرة التي لا تنسى لكل من يشارك فرحة النجاح ومرارة الهزيمة مع فريقه المفضل، يظل مخلصا له في أي حال من الأحوال”.

في 18 أبريل 1922، تم تأسيس نادي سبارتاك موسكو الرياضي في منطقة كراسنوبريسنينسكويه، وبألوان قميصه الحمراء والبيضاء يعد أكثر الأندية شهرة في روسيا.

توج النادي بعشرة ألقاب في الدوري المحلي، وفاز النادي ببطولة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية 12 مرة، كما حمل كأس الاتحاد السوفيتي 10 مرات، وكأس روسيا ثلاث مرات.

المصدر: “وكالة تاس”