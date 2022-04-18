إسبانيا – كشفت صحيفة “el confidencial” تسريبات حول الدور الذي لعبه جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة ورئيس شركة “كوزموس”، من أجل إقامة بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

وسربت الصحيفة مجموعة من المحادثات بين بيكيه ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تكشف عن العمل الخفي الذي تم من أجل إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وضمن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحصيل 40 مليون يورو عن كل نسخة من كأس السوبر تقام في السعودية، في حين تحصل شركة كوزموس على أربعة ملايين لكل سنة من الست سنوات الموقعة في العقد، أي إجمالي 24 مليون يورو.

وحسب التسريبات فإن بيكيه قال لرئيس الاتحاد الإسباني: “دعنا نرى الأمر، إذا كانت مشكلة مالية، ريال مدريد سيذهب مقابل ثمانية ملايين يورو، وبرشلونة سيحصل على مثلها، وأنت ستحتفظ بستة ملايين”.

وأضاف: “نحن نضغط على السعودية، وربما سنحصل على ما نريد، سنقول إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يحضر ريال مدريد”.

حديث بيكيه هذا جاء بعد أن أبلغه روبياليس بأن ريال مدريد لا يفكر في إمكانية اللعب خارج إسبانيا بأقل من ثمانية ملايين يورو.

وفي محادثة أخرى بين بيكيه وروبياليس، أثيرت احتمالية إقامة البطولة في ملعب إسباني، ويظهر هنا اسم ملعب “كامب نو” معقل برشلونة.

ووضع روبياليس وبيكيه استراتيجية لإقامة البطولة في ملعب برشلونة، وذلك بعد أن عرض رئيس الاتحاد الإسباني على ريال مدريد استضافة البطولة في “سانتياغو برنابيو”.

وقال روبياليس في التسريب: “حسنا بيكيه، سأرى الأمر مع مدريد، أعتقد أنهم سيقولون لا، وهذا سيمنحنا تبريرا للمستقبل حين نختار كامب نو”.

وأضاف: “سنقول إنه ملعب بسعة أكبر، وأن برشلونة بطل الدوري، وبطل الكأس أو المتأهل إلى النهائي، سيكون الأمر شرعيا”.

وتحدث روبياليس مع بيكيه في تسريب آخر بتاريخ 15 سبتمبر 2019، لتهنئته بالاتفاق مع السعودية على إقامة السوبر الإسباني.

وقال روبياليس: “جيري تهانينا، وأنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك”.

وأضاف: “أعني أن الساعة تجاوزت 12 صباحا، وهكذا تم الاتفاق مع السعودية، شكرا على كل شيء، وأنا هنا لكل ما تحتاجه”.

وأقيمت النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني في السعودية في يناير 2020، وقبل أسابيع من الاحتفال بالبطولة، اعترف روبياليس في مؤتمر صحفي أن شركة كوزموس قد تدخلت في المفاوضات.

وحسب روبياليس فإن الاتحاد لم يدفع أي أموال إلى شركة بيكيه، بل ساعده في تحصيل عمولة.

إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية كان عملا نجح بيكيه في إنهائه خلال السنوات الأخيرة بفضل شركته، كوزموس القابضة.

واستغل قلب دفاع برشلونة تضارب المصالح في العديد من الأمور لصالحه، لكن دون تجاوزه.

وفي حالة كأس السوبر، فإن شركة كوزموس لا تحصل على العمولة مباشرة من الاتحاد الإسباني، حتى لا يخالف مدونة الأخلاق كما كشفت صحيفة “إل موندو” في نوفمبر 2019.

المصدر: goal