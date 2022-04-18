ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته الطبعة الإنجليزية لمجلة العربي الجديد القطرية عن إطلاق محامٍ ليبي بريطاني حملة بهدف استعادة آثار رومانية أخذت من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن عمر الآثار ألفا عام وموجودة بأراضي قلعة وندسور في بريطانيا، مشيرًا إلى أن محمد بن شعبان هو أول ليبي يحصل على ترخيص من المحكمة العليا البريطانية للضغط على حكومة التاج لاتباع روح اتفاقية دولية لإعادة هذه العناصر من التراث الثقافي المهم.

وأضاف التقرير: إن الأعمدة الرخامية تم سرقتها من من معبد في أغسطس من العام 1817 بلدة لبدة على يد الضباط الإمبراطوريين البريطانيين “هانمر” و”إرينجتون” و”ويليام هنري سميث” فيما أخذ لويس الـ14 في القرن الـ17 600 عمود لاستخدامها في قصوره في فرساي وباريس.

وتابع التقرير أنه يمكن العثور على بقايا من الموقع في كاتدرائية روان ودير سان جيرمان دي بريب في باريس، مبينًا أن بن شعبان يمثل ليبيا ووزارة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال في السعي لإعادة الآثار المعمارية التي سرقها البريطانيون فيما تحدث المحامي الليبي عن جهوده بالخصوص.

وقال بن شعبان: “قلنا لحكومة التاج إذا كان لديكم دليل على أن هذه الآثار الرومانية قد أزيلت بشكل قانوني من ليبيا فيرجى تقديمها، وإذا لم تفعلوا ذلك فيرجى إعادتها إلى البلاد فهذه الممتلكات تديرها مؤسسة التراث في بريطانيا (ناشيونال ترست) لكونها على أرض ذات سيادة تابعة للملكة”.

وتابع بن شعبان بالقول: “على الإمبراطورية أن تدرك أن إعادة العناصر ذات التراث الثقافي المهم قد طال انتظارها، وحتى الآن كان رد ولي العهد هادئًا في أحسن الأحوال وفي الأسوأ منها أقل من الاحترام، فالتاج يقاوم جهودنا، رغم أن بعض المؤسسات البريطانية بدأت بإعادة القطع الأثرية الثقافية المسروقة”.

وأضاف بن شعبان قائلًا: “خط الحكومة البريطانية ما زال لا يرد شيئًا وسنفتح الأبواب على مصراعيها، فالرخام الذي صنعت منه هذه الأعمدة لم يصنع للطقس البريطاني ولا يتم الاعتناء بهم أكثر هنا، فقد استخدم عمال الأحجار الأصليون مواد أكثر ملاءمة للطقس الليبي”.

وقال بن شعبان: “انها قريبة من بحيرة في جنوب انكلترا لكنها بنيت للصحراء، وهذا مجرد مثال ثابت لكيفية إساءة استخدام الإمبراطوريات لمستعمراتها فقد سرقوا النفط والذهب والناس، ولكن عندما يكون هذا هو تاريخك وثقافتك فإن الأمر يشبه سرقة جزء منك مثل سرقة حمضك النووي”.

ترجمة المرصد – خاص