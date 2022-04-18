ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بقناة “دي دبليو” الألمانية إلى جهود ألمانيا لمعالجة استشراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لدور المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع في ليبيا من بينها واحد لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر جمع البيانات عن طرقها، والعمل مع مراكز الاحتجاز والسلطات في ليبيا لتحسين ظروف المهاجرين غير الشرعين.

وأضاف التقرير: إن المشروع يهدف أيضًا إلى خلق فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق المحيطة؛ إذ غطت المؤسسة في الغالب الجوانب الأخيرة مع العديد من وكالات الأمم المتحدة المشاركة في المجالات الأخرى، فيما توقف الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2021 عن قبول المشاريع الجديدة.

ترجمة المرصد – خاص