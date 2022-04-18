رئيسة المركزي الروسي تتحدث عن فترة صعبة من التحول في الاقتصاد الوطني

رئيسة المركزي الروسي تتحدث عن فترة صعبة من التحول في الاقتصاد الوطني

روسيا – أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي “الدوما”، إلى أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة صعبة من التحول الهيكلي، بسبب العقوبات الغربية.

ووفقا لرئيسة البنك المركزي الروسي فإن العقوبات الغربية أثرت على القطاع المالي، كما أنها ستؤثر الآن على القطاع الحقيقي في الاقتصاد الروسي.

وقالت نابيولينا، خلال تقديمها تقريرا عن أداء البنك المركزي الروسي في اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما بشأن السوق المالية والميزانية والضرائب والسياسة الاقتصادية: “اقتصادنا يدخل بالفعل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات. الآن ستبدأ العقوبات بشكل متزايد في التأثير على القطاعات الحقيقية للاقتصاد”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الروسي فترة “تحول هيكلي نشط” في نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الجاري.

وعن إجراءات البنك المركزي الروسي، قالت نابيولينا إن المركزي الروسي لن يقوم بالعمل على خفض التضخم بأي وسيلة، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف (مع العقوبات الغربية).

ولفتت إلى أن المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، وقالت إن “المركزي الروسي لديه الفرصة بالتصرف بنحو نصف الاحتياطيات هذه، أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات”.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا:

– المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف الاحتياطيات بسبب العقوبات الغربية (الاحتياطيات بلغت بتاريخ 8 أبريل الجاري مستوى 609.4 مليار دولار).

– لن يحد المركزي الروسي من التضخم (ارتفاع الأسعار) بأي وسيلة، لأن ذلك سيضر بقطاع الأعمال.

– الاقتصاد الروسي في الربع الثاني وفي بداية الربع الثالث من العام الجاري سيدخل في فترة من التحول الهيكلي.

– يقوم البنك المركزي الروسي باختبار نموذج أولي للروبل الرقمي، حيث تشارك في هذا الاختبار نحو 5 مصارف.

المصدر: تاس