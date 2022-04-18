رتل أمريكي مؤلف من 108 آليات يخرج من سوريا إلى العراق

رتل أمريكي مؤلف من 108 آليات يخرج من سوريا إلى العراق

سوريا – خرج رتل تابع للقوات الأمريكية مؤلف من 108 أليات من قاعدته في مطار خراب الجير العسكري في سوريا إلى العراق.

وقالت مصادر سورية من ريف منطقة اليعربية إن رتلا مؤلفا من 108 آليات منها 60 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية و40 شاحنة وبراد ترافقها 8 مدرعات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية خرجت من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي على الحدود مع العراق.

وخرجت عشرات الآليات العسكرية والصهاريج المحملة بالنفط السوري والشاحنات الأمريكية من قواعدها في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: وكالة “سانا”