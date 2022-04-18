إنجلترا – سيكون لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز جاهزا لخوض مباراة القمة بين فريقه مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، بعد ضلوعه في حادث سير صغير الاثنين.

ولم يتعرض أحد الضالعين بالحادث لإصابات خطيرة، كما أن فرنانديز (27 عاما) شارك في التمارين عشية المباراة المنتظرة في ملعب ليفربول أنفيلد.

وقال مدربه الألماني رالف رانغنيك في مؤتمر صحفي عشية المواجهة: “من الواضح أن الحادث وقع في الطريق إلى كارينغتون (مركز التدريب)، لكن على حد علمي لم يصب أحد بأذى”.

وأضاف: “تدرب مع الفريق وكان على ما يرام. لهذا السبب أعتقد أنه سيكون جاهزا الغد”.

ويتوق الطرفان للنقاط لأسباب مختلفة، ليفربول للتصدر موقتا أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ويونايتد لتعزيز آماله بالمنافسة على مقعد رابع مؤهل لدوري أبطال أوروبا، علما أن مباراة الذهاب انتهت ساحقة لليفربول 5-0 في أولد ترافورد.

المصدر:”أ ف ب”