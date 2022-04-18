روسيا – أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية “روس كوسموس” ديمتري روغوزين أن أوروبا ستعاني من العقوبات التي فرضتها ضد الوكالة، أكثر مما ستعاني الوكالة الروسية نفسها.

وشدد روغوزين في تصريح على أنه بعد فترة من القيود، ستأتي فترة استعادة العلاقات، لكن الغرب سيتوجب عليه التفاوض بالشروط الروسية.

وأضاف: “أنا متأكد من أنه سيتم استعادة التعاون بشكل أو بآخر، ولكن سيتم استعادته بلهجات أخرى. لأننا سنعمل في المقام الأول مع تلك الدول التي اتخذت إما موقفا سليما، أو على الأقل موقفا محايدا”.

وتابع: “عندما ينقشع الغبار، سيضطر أولئك الذين فرضوا العقوبات إلى التفاوض معنا بشروطنا”.

وشدد على أن العقوبات هي مدفع يطلق النار في اتجاهين.

وتابع: “من سيتلقى المزيد من القذائف؟ من وجهة نظري أوروبا، لأنها هي التي بدأت هذه العقوبات، ستعاني أكثر من روسكوسموس”.

المصدر: “سبوتنيك”