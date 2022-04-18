الولايات المتحدة – عبر باتريك لورينس، المحلل في صحيفة “Consortium News” الأمريكية الإلكترونية، عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية اتهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا بشكل سريع ودون أي أدلة.

وفي تعليقه على تصريحات الدول الغربية حول نيتها لإجراء التحقيق في جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، كتب لورينس في مقالة تم نشرها، أمس السبت: “لم يخطر ببال أحد أن كل المحققين سيكونون من الدول العاملة ضد روسيا”.

وفي حديثه عن الرقابة في شبكات التواصل الاجتماعي أضاف: “لا يلاحظ أحد أنه مع إجراء هذه التحقيقات الزائفة تم استبعاد القضايا الرئيسية من مجال المناقشة العامة. لا يشك أحد في وقوع الفظائع في بوتشا وماريوبول وأماكن أخرى، لكن ألا ينبغي أن نسأل من هو المسؤول عنها”.

وأشار باستغراب إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “وصف مأساة بوتشا بأنها جريمة حرب روسية بعد أقل من ساعتين من اكتشافها!”، موضحا: ” ففي تلك اللحظة لم يكن بإمكانه معرفة بشكل أو بآخر ما الذي حدث هناك”. وأكد أن الصور الموجودة لا تعطي تفسيرات واضحة. ويرى أن “دعم معظم الأمريكيين للنظام الإجرامي في كييف أمر سخيف ويمكن تفسيره على أنه تواطؤ جماعي”.

كما لفت الصحفي الأمريكي الأنظار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تتجاهل موضوع “الموجة الجديدة من الإشراف الصارم” الذي يتعرض له “المؤلفون والمحللون المنشقون الذين يبذلون جهدا للنظر في الأحداث في أوكرانيا كما هي حقا، مع الحياد المهني الواجب”. وفي حديثه حول المزاج الذي يسود المجتمع الأمريكي في هذا الصدد قال: “من حيث مختلف النواحي المهمة تجاوزنا أطر أسوء نواحي فترة الحرب الباردة”.

ودقق: “لا يدهشني أن أوكرانيا قادتنا إلى حالة اعتبرها أنا أزمة نفسية جماعية. لقد قررت واشنطن بعد أن استمتعت بانتصارها بعد 30 عاما من الحرب الباردة، استخدام أوكرانيا وشعبها لإسقاط روسيا”… وأضاف أنه “بغض النظر عن الأعمال القتالية في أوكرانيا ستكون النتيجة خسارة بالنسبة للغرب”.

المصدر: تاس