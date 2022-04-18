ليبيا – قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى عبدالله صنع الله بزيارة لمصحة النفط للاطلاع على آخر مراحل تطوير المصحة فى إطار إعادة تأهيل المرافق الصحية بها خدمة للعاملين في قطاع النفط.

وشملت الجولة التفقدية مبنى الطوارئ ومبنى الأسنان، وتفقد الصيدلية الجديدة، واطلع على التوريدات الجديدة للادوية واكد على استكمال كافة الادويه وخاصة للأمراض المزمنة.

وحضر الجولة كل من رئيس لجنة إدارة المصحة خالد بن عثمان، ومحمد أبو عزة والصادق المجراب ومدير عام المصحة الدكتور محي الدين الشريف ولجنة الإشراف ومتابعة تطوير المصحة دكتور الصادق المجراب وصلاح الدين زايد و م. محمد الفزاني، كما حضر بعض المسؤلين بالمصحة منهم الدكتور سراج بن عامر رئيس قسم الطوارئ ومسعود يحمد مدير ادارة الخدمات.

وفي ختام الجولة استمع الحضور لتوجيهات رئيس مجلس الادارة حول ضرورة استكمال مشروع التطوير بالمصحة، شاكرًا المسؤلين بها لاهتمامهم بالانجازات التي حدثت بالمصحة لصالح العاملين فى القطاع.