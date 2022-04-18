روسيا – شرح طبيب الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف ما يجب فعله مع آلام البطن المنتظمة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال:” إذا استمرت الأعراض لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد الإصابة يعتبر ذلك أمرا طبيعيا، ويتم تشخيص متلازمة ما بعد “كوفيد”.

وأوضح د. سيرغي فيالوف طبيب الجهاز الهضمي الحاصل على مؤهلات دولية ومؤلف الكتب العلمية الشهيرة العديدة، سيرغي فيالوف، في حديث أدلى به لموقع kr.ru الروسي ما يجب عليك فعله أولا إذا كنتَ تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بعد إصابتك بفيروس كورونا.

وقال:” غالبا ما تتضرر الأمعاء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حيث تحتوي على نفس مستقبلات إنزيم الأنجيوتنسين من النوع الثاني الموجودة في الرئتين. ولا يمكن التعافي من هذه الصدمة بسرعة حتى بعد طرد الفيروس من الجسم. وإذا استمرت الأعراض في أعضاء مختلفة، بما في ذلك الأمعاء، لمدة تصل 3 أشهر، يعتبر هذا أمرا طبيعيا. وأوضح أنه إذا لم تختف الأعراض بعد هذه الفترة، فسيتم تشخيص متلازمة ما بعد “كوفيد”.

“ومضى قائلا :” إذا تحدثنا عن توصيات عامة، فإن الأمر يستحق قبل كل شيء فحص الدم لـ D-dimer من أجل تقييم مخاطر تجلط الدم. ويمكن أن تستخدم في هذه الحالة تمارين التنفس لاستعادة نشاط الرئتين. وذلك بتحسين تغذية الأنسجة العصبية بفيتانينات B. كما أنها تساعد في التغلب على الصداع واستعادة حاسة الشم بشكل أسرع. أما تناول السيلينيوم والزنك والكالسيوم فإنه مفيد لاستعادة الشعر، إذا بدأت فجأة في التساقط بعد الإصابة بالمرض”.

بالإضافة إلى ذلك، قدم الطبيب عدة توصيات لاستعادة وظيفة كل الأعضاء:المعدة والأمعاء والكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس .

وقال: “للقضاء على ركود العصارة الصفراوية في الكبد ومنع ظهور الحصوات، قد يصف لك الطبيب حمض أورسوديوكسيكوليك. ولاستعادة الغشاء المخاطي المعدي التالف وتقليل نفاذية الأمعاء، يتم استخدام أدوات حماية المعدة.

وعلى سبيل المثال، بدأت المعدة تؤلم، فمن المفيد أيضا التخلي عن الأطعمة الحارة والمالحة والمقلية. ومع ظهور مشاكل في البنكرياس، يمكنك تقليل كمية الدهون في النظام الغذائي. وفي حال وجود الإمساك، تحتاج إلى تناول الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية، وشرب الكثير من الماء. وخلص الطبيب إلى أنه إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فعليك بالتأكيد زيارة عيادة الطبيب الأخصائي.

المصدر: لايف