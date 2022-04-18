فلسطين – بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بين الرئيسين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

ووضع عباس، نظيره الروسي في صورة آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت “وفا”، إلى أن الرئيس الروسي، “شدد على موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن بوتين عبّر عن “رفضه للممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية الى المسجد الأقصى، ودعا إلى ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، والقدس”.

ومنذ الجمعة، يسود التوتر في مدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.