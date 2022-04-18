ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد عون إن إغلاق النفط سيكون له تأثير سيئ، وسيترتب عليه نقص في تزويدات الغاز إلى درجة قد تتسبب في عودة طرح الأحمال من جديد.

عون أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه سيكون للإغلاق أيضًا تأثير على الدخل العام للبلاد ومشاكل في إنتاج النفط، وهو ما يزيد من معاناة المواطن.

ولفت إلى أن الإغلاقات المتكررة والمفاجئة تؤثر على المعدات السطحية عامة، حيث نمت المطالبة في أكثر من موقف بإبعاد القطاعات ذات العلاقة بالمواطن، منها المياه والنفط والطرق، عن الصراعات والخلافات السياسية.

كما تابع: “لا نستطيع الجزم بأن هناك ضغوطًا خارجية دعت إلى الإغلاق الحالي، أو أنه تم بسبب تصويت ليبيا ضد روسيا، ثمّة طلب رسمي من اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للمنطقة الشرقية إلى الجهة التي يتبعونها بالإغلاق”.

ونوّه إلى أن بعض الأطراف الخارجية قد تدفع نحو إعادة الإنتاج، خاصة أن أمريكا تدرك أن أوروبا تحتاج إلى تزويدها بالنفط والغاز.

وأعرب عن أمله أن يتم الضغط والدفع نحو إعادة الإنتاج والتأكيد على أن النفط يخص كل الشعب.