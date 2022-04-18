جوهانسبورغ – تسحب غدا الثلاثاء في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 2023 المقررة نهائياتها في ساحل العاج.

وتشمل القرعة منتخبي كينيا وزمبابوي برغم إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” بسبب التدخل الحكومي.

وقال متحدث باسم الاتحاد القاري :”لقد أدخلنا البلدين على أمل رفع الإيقاف، في موعد لا يتجاوز الأسبوعين قبل الجولة الأولى في يونيو”.

وأثارت منظمة رياضية ممولة من الحكومة الزمبابوية حفيظة فيفا، بعد إقالتها المدير التنفيذي الكروي بسبب قضايا مرتبطة بمحاسبة الأموال العمومية.

وفي كينيا، حلت وزارة الرياضة اتحاد كرة القدم، بعد اتهام رئيسه نيك مويندوا بقضايا احتيال.

ووضع الاتحاد الإفريقي حدا أقصاه منتصف مايو لرفع الايقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

وبحال غيابهما، سيتقلص المشاركون في مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثلاثة، مع تأهل البطل والوصيف إلى النهائيات.

ومن المقرر إقامة أول جولتين في 30 مايو و14 يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 مارس المقبل.

أما ساحل العاج التي استضافت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية منتخبات وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، فتستضيف النهائيات في يونيو ويوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا.

وينبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها ساحل العاج رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك.

وستتأهل ساحل العاج بصرف النظر عن ترتيبها في المجموعة، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة.

ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، اسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دورا تمهيديا.

في ما يأتي المستويات الأربع:

– المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب)، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، ساحل العاج (المضيف)، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديموقراطية

– المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، الغابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا، سيراليون

– المستوى الثالث: ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزامبيق، ملاوي، توغو، زمبابوي، غامبيا، أنغولا، جزر القمر

– المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، اسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تومي وبرنسيبي.

المصدر: “أ ف ب”