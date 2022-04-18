الشيشان – في تعليق على تصريح فلاديمير زيلينسكي لشبكة “سي إن إن”، بأن أوكرانيا مستعدة للقتال لمدة عشر سنوات، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن كل شيء سينتهي بالنسبة لزيلينسكي بين يوم وآخر.

ونشر قديروف على حسابه في “تلغرام” تسجيلا صوتيا قال فيه بلهجة ساخرة: “قرأت هنا أن زيلينسكي أعلن استعداده للقتال لمدة عشر سنوات. مهلا، أيها الأحمق، من أنت؟.. ليس لدينا الكثير من الوقت، سننتهي منك بين يوم وآخر. أعتقد أنك مصاب بالفصام! اذهب إلى أخيك الأكبر بايدن، وهيا أرسلا التحايا بالأيدي لبعضكما البعض”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وضع نفسه في موقف حرج الأسبوع الماضي، فبعد الانتهاء من خطابه في ولاية كارولينا الشمالية استدار إلى اليمين تاركا المنصة ومد يده للمصافحة، على الرغم من عدم وجود أي أحد أمامه للتوجه إليه بالسلام!، ثم علاه الارتباك، ومضى بخطوات متعثرة بالقرب من المنصة، باحثا على ما يبدو عن مخرج لمغادرة المكان.

يشار إلى أن روسيا كانت أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بـ”حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”. ولهذا فقد خطط لتنفيذ عملية لـ “نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا”، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي