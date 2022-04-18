للمرة الأولى في نحو 10 أيام.. اليورو يهبط دون مستوى 83 روبلا

للمرة الأولى في نحو 10 أيام.. اليورو يهبط دون مستوى 83 روبلا

روسيا – تراجع سعر صرف اليورو والدولار مقابل الروبل الروسي، اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبلا ،وذلك للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجاري.

وبحلول الساعة 14:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.02 روبل إلى 82.33 روبل، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبلا للمرة الأولى في نحو 10 أيام.

في حين تراجع سعر صرف الدولار بواقع 87 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.07 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 2.15% إلى 2372.92 نقطة، فيما انخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.1% إلى 944.61 نقطة.

المصدر: RT