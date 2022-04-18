ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، عن حالة القوة القاهرة في أكبر حقل في البلاد، حقل الشرارة، وذلك بسبب توقف الإنتاج فيه.

وقالت المؤسسة الليبية في بيان نشر على موقعها الرسمي: “في خطوة عبثية مثلت عنوانا جديدا للصراع الدائر في البلاد قامت مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج بحقل الشرارة النفطي مما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا”.

وأضافت: “المؤسسة مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي وذلك الى حين أشعار آخر”. وأشارت إلى أن خام الشرارة يعد المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية والتي تغذي بدورها السوق المحلي بالمحروقات.

المصدر: RT