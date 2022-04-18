ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد لينو أن توجيه الاتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء أي فشل قد يلحق باجتماعات القاهرة، ليس إلا جزءًا من الحرب الإعلامية القائمة بين الأطراف السياسية وإلصاق كل طرف التهم لخصمه.

لينو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية انتقد اكتفاء البعض بالترويج بوجود مصلحة لحكومة تصريف الأعمال في استمرار الخلافات بين النواب ومجلس الدولة، وتجاهل أن المجلسين وكذلك المجلس الرئاسي سوف يستفيدون بالاستمرار في السلطة، ما لم تكن هناك انتخابات وما لم يحدث التوافق حولها.