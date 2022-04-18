ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة، محذرةً من بدء موجة مؤلمة من الاغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز.

مؤسسة النفط أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه بعد الإغلاق القسري الذي طال حقل الفيل أمس الأحد اضطر العاملون بشركات الزويتينة ومليتة والسرير والخليج إلى إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج شمل الحقول والوحدات الإنتاجية التالية:

أولًا: إيقاف إنتاج النفط الخام بحقلي أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة.

ثانيًا: توقف إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل.

ثالثًا: توقف إنتاج معمل الحقن بحقل 103D التابع لشركة الزويتينة.

رابعًا: توقف إنتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة، وبالتالي توقف إنتاج غاز الطهي C3 & C4.

وحذرت المؤسسة من تأثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيًا، علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي الى نقص إمدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: إن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي متضمنًا كافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن وذلك إلى حين إشعار آخر.

وفي سياق متصل، قال صنع الله: “جميعنا نملك نفس العين، لكن بعض السياسيين لا يملكون نفس النظرة”.

وأضاف قائلًا: “لطالما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد، وحذرت من مغبة الانجرار وراء دعوات لاتخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيـًا .. ولكن لا حياة لمـن تنادي، ولو نارٌ نفخت بها أضاءت .. ولكن أنت تنفخ في الرماد، لا حياة لمن تنادي”.

وحث صنع الله عموم الشعب الليبي إلى تكوين رأي عام محلي يهدف للحفاظ على تدفق النفط للأسواق العالمية والاستفادة من طفرة الأسعار الحالية، وبهدف النهوض بالوطن وإصلاح ما دمرته الحروب، وتعقيبًا على أحوالنا فإنه يبدو بعد كل هذه السنين أننا محتاجون أكثر من أي وقت مضى لبناء البشر قبل الحجر، على حد تعبيره.

وذكرت مؤسسة النفط أن هذه التوقفات جاءت بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعها المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلًا.