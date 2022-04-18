ليبيا – واكب تقرير استقصائي نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات تحقيقات سويسرية بقضية الوقود المهرب من ليبيا إلى مالطا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية بشأن الوقود المهرب من ليبيا في صهاريج والمخزون في خزانات الوقود في مالطا مع مقاضاة الشركة التجارية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها واستحوذت عليه باستخدام ختم الجمارك.

وأضاف التقرير أن التحقيقات ذات آثار على مالطا لأنه لا يزال غير معروف كيف حصل الوقود المهرب من ليبيا على تخليص جمركي ليتم تخزينه في خزانات في مالطا ناقلا عن النيابة العامة في سويسرا تأكيدها إن الشكوك بشأن هذه القضية تم إثباتها في تحقيق أولي.

وتابع التقرير أن شركة “كولمار” السويسرية تقبلت الوقود المهرب من قبل الليبي فهمي سليم بن خليفة والمالطيان “دارين” و”غوردون” “ديبونو” والموجود بخزانات مستأجرة من شركة “إنيميد” المالطية بين العامين 2014 و2015 لإعادة بيعه بالمناطق البحرية والسوق الأوروبية.

وبين التقرير إن هذا حدث قبل وقت طويل من القبض عليهم من قبل الشرطة الإيطالية في أكتوبر من العام 2017 مشيرا لاستخدام منظمة “تريل إنترناشيونال” الحقوقية وشركة “بابلك آي” المعنية بالتحليلات المعلوماتية اللتان تتخذان من سويسرا مقران لهما بيانات عن تحركات السفن والمدفوعات المصرفية.

وأوضح التقرير إن الصهاريج تم استخدامها بمنطقتي “راس آنزر” و”آز سابتان” لتخزين النفط الذي تم تسليمه من قبل “دارين وغوردون ديبونو” مبينا إن جمارك مالطا قبلت الوقود على الرغم من شهادات المنشأ المزورة والاحتجاجات العديدة من القادة الليبيين حول التهريب من أراضي بلادهم لنظيرتها المالطية.

وأكد التقرير شراء شركة “كولمار” أكثر من 50 ألف طن متري من زيت الغاز البحري من ليبيا تم تحويلها وتخزينها بمساعدة جماعات مسلحة وسلسلة وسطاء فيما تم تسليم أكثر من 20 شحنة منه لخزانات الشركة المستأجرة في مالطا بين ربيع العام 2014 وصيف العام 2015 عبر سفن مستأجرة من قبل “غوردون ديبونو”.

وأضاف التقرير إن نسخة من بيان صادر عن مصرف ” بانيف” في مالطا لصالح شركة “أوشاينو” للتجارة المحدودة في مدينة “سان غوان” والمرتبطة بـ”دارين ديبونو” أظهرت أن الفترة الممتدة بين الـ18 من يونيو والـ22 من يوليو من العام 2015 شهدت قيام “كولمار” بـ11 تحويلا ماليا لأكثر من 11 مليون يورو.

وتابع التقرير إن “أوشاينو” كانت تحت إدارة المنحدر من جزيرة صقلية الإيطالية “نيكولا أورازيو روميو” المتهم هو الآخر بتهريب الوقود في الجزيرة مضيفا إن الفترة الممتدة من أكتوبر من العام 2012 وديسمبر من العام 2015 شهد بروز “كولمار” بصفة المستأجر الحصري لخزانات الوقود في “راس آنزر”.

وأوضح التقرير إن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام 2015 شهدت استحواذ “كولمار” و”آز سابتان” تحت الأرض بالقرب من مطار مالطا مشيرا إلى استخدام بيانات من أنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية للسفن “أمازيغ أف” و”روتا” و”سيلي” وكلها مستأجرة من قبل “دارين وغوردون ديبونو”.

وأضاف التقرير إن هذه البيانات أظهرت نتائج مروعة إذ شهدت الفترة الممتدة من الـ27 من مايو عام 2014 والـ18 من يوليو عام 2015 إفراغ السفن الـ3 نحو 50 ألف طن متري من زيت الغاز البحري على شكل 22 مرة 19 منها في “راس آنزر” و3 في و”آز سابتان” وهي ذات فترة استئجار “كولمار” وحدات التخزين.

وأوضح التقرير أن البيانات تتداخل بين رسو السفن في 9 تواريخ بين الـ15 من يونيو والـ17 من يوليو عام2015 وذات الأيام بين الـ18 من يونيو والـ22 من يوليو من ذات العام عندما حولت “كولمار” مدفوعاتها البالغة 11 مليون يورو إلى “أوشيانو”.

وأشار التقرير إلى أنه من المعروف اليوم أن الوقود المهرب من ليبيا كان يتم نقله إلى السلطات المالطية وعلى رأسها إدارة الجمارك باستخدام شهادات منشأ مزورة من شركة “تيوبودا” المالطية لتكرير النفط التي يملكها فهمي سليم والتي تم قبولها من قبل السلطات المالطية من دون أية مشاكل.

وأضاف التقرير إنه تم بعد ذلك بيع الوقود إما في البحر الأبيض المتوسط عبر قوارب الإمداد التابعة لـ”كولمار” أو في أوروبا لتكون الشركة من خلال دفع الرسوم والضرائب الأخرى حرة في مزج الوقود بالمنتجات الأوروبية ومن ثم بيعه في القارة بصفته من منتجات الاتحاد الأوروبي.

وتابع التقرير إن الجمارك المالطية أصرت من جانبها على أنه ومنذ أن تم تكرير الوقود المستورد وليس النفط الخام كان من القانوني في ذلك الوقت استيراده إلى مالطا مشيرا لمجموعة من الاستفهامات الواجب أن يتم توجيهها للسلطات الجمركية بشأن الفترة الممتدة منذ نوفمبر من العام 2020.

وبحسب الاستفهامات تم قبل العام 2016 تسليم الوقود المهرب بعملية “النفط القذر” وهو ما يحتم على الجمارك المالطية بيان موقفها من الأمر وهل قامت بالمصادقة على شحناته وما هي الكيفية التي تم تطهيره بها رغم أن مصدره ليبيا واقتنعت أن شحناته لم تنتهك الحظر النفطي المفروض على الأخيرة.

ونقل التقرير عن جمارك مالطا ردها على هذه الاستفهامات عبر القول:”لم تنتهك عمليات التسليم الحظر النفطي المفروض على ليبيا لأنه تم فرض تدابير تقييدية على النفط الخام فقط وليس النفط المكرر في يناير من العام 2016 ولكن تم تمديد هذه الإجراءات على جميع المنتجات البترولية في أغسطس من العام 2017″.

وأكد التقرير إن الفقرة الأولى من المادة الـ15 من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 44/2016 الصادرة في الـ18 من يناير عام 2016 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا وإلغاء اللائحة من قبل الاتحاد رقم 204/2011 تنص على خلاف ذلك.

ونص كل ذلك على:”يحظر تحميل أو نقل أو تفريغ النفط الخام من ليبيا على متن سفن محددة ترفع علم دولة عضو ما لم تصرح بذلك السلطة المختصة في تلك الدولة بعد التشاور مع نقطة الاتصال التابعة للحكومة الليبية” فيما تم تعديل المادة نفسها واستبدالها في لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير إن اللائحة التي تحمل الرقم 1419/2017 الصادرة في الـ4 من أغسطس عام 2017 المعدلة لنظيرتها ذات الرقم 44/2016 المتعلقة بالتدابير التقييدية في ضوء الوضع في ليبيا نصت على حظر تحميل أو نقل أو تفريغ النفط بما في ذلك االخام والمنتجات البترولية المكررة الليبية.

وتابع التقرير إن الحال ينطبق على سفن معينة ترفع علم دولة عضو ما لم تصرح بذلك السلطة المختصة في تلك الدولة بعد التشاور مع الحكومة الليبية فيما تم ملاحظة عدم استيراد أي نفط خام بمالطا على الإطلاق وأن جميع الشحنات الأخرى التي تشير إليها تتكون من زيت الغاز البحري ومغطاة بالوثائق المطلوبة.

وأشار التقرير إلى أن خبراء الأمم المتحدة والمحققين الإيطاليين لم ينتبهوا إلى بن خليفة ودوره في عملية “النفط القذر” فيما شهدت الفترة ما بعد العام 2013 في الغالب شكاوى علنية من رؤساء الحكومات في ليبيا الزائرين إلى مالطا بشأن تحويل كميات كبيرة من الوقود المهرب إليها.

وبين التقرير إن فبراير من العام 2015 شهد دعوة خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إلى معالجة قضية تهريب الوقود بعد تزويده بمعلومات عن عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى سفينة ومن بينها “روتا” التابعة إلى “غوردون ديبونو”.

وأضاف التقرير إن عملية القبض على الأخوين “ديبونو” لم تتم إلا في أكتوبر من العام 2017 من قبل الشرطة الإيطالية التي وضعتهما قيد الإقامة الجبرية فيما تم اعتقال بن خليفة قبل شهر في ليبيا فيما منعت روسيا محاولة مالطية لوضع الأخوين على قائمة عقوبات الأمم المتحدة باستخدام “الفيتو”.

وبحسب التقرير قالت الحكومة المالطية إن الرجلين حاولا باستمرار تقويض السلام والاستقرار والأمن في ليبيا بتورطهما بعصابة تهريب النفط فيما أكد الأخوان عقد لقاءات مع ملحق بحري بسفارة الولايات المتحدة في مالطا بشأن فرض عقوبات على سفنه وأصوله الأخرى من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وكشف الأخوان في إفادة خطية أمام محكمة مالطية عن طلب معلومات منهما بشأن رئيس الوزراء المالطي السابق “جوزيف موسكات” ورئيس الأركان السابق “كيث شمبري” في مقابل رفع العقوبات الأميركية عنه وهو ما جعل حكومتا مالطا والولايات المتحدة تصدران بيانا غير مسبوق للرد على هذه المزاعم.

ترجمة المرصد – خاص