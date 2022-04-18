مصر.. مائدة إفطار جماعية يصل طولها إلى ألف متر في القاهرة (صور)

القاهرة – نظم أهالي حي المطرية وعزبة حمادة في العاصمة المصرية القاهرة أكبر مائدة إفطار جماعي، في مشهد تكاتف فيه جميع شباب الحي لتحضير مائدة فاق طولها الـ1000 متر.

وهذا الطقس معهود لدى أهالي المطرية منذ سنوات، حيث يجتمعون في يوم النصف من رمضان جميعا دون تفريق بين مسلمين أو مسيحيين.

ويجتمع الأهالي على المائدة وكأنها عائلة واحدة، ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا توقفت هذه المائدة لمدة عامين، ولكنها عادت أمس بعد غياب لينظم الأهالي مائدة اجتمع عليها الآلاف، لتكون ضمن الأطول التي يتم تنظيمها في القاهرة.

وترك الأهالي بيوتهم مستقرين وسط الطريق بين أركان المائدة الطويلة والمختلفة أصنافها من المشويات والمشروبات.

ووصل طول مائدة إفطار المطرية هذا العام حوالي 1000 متر، وتم صنعها بأيدي شباب عزبة حماده بالمطرية، وحيث ذبحوا عجلا على نفتهم الخاصة، بينما عهدت إلى أماتهم في البيوت مسألة تجهيز الطعام وفي صورة تكافلية، تساهم كل أسرة بما تستطيع، فهناك من يساهم بالمال، آخر يساهم بإعداد الطعام، فيما ترسل أسرة أخرى المشروبات، ويعهد إلى أخيرة بالحلويات، بحيث يكون للجميع بصمته الخاصة.

المصدر: RT