إيطاليا – زار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، امس اللوحة التذكارية للأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، في نابولي، حيث ترك باقة من الزهور تكريما له.

وزار المدرب البرتغالي الحي الإسباني، حيث توجد لوحة جدارية تذكارية لمارادونا، ووضع باقة من الزهور هناك، وسط تصفيق وامتنان الحاضرين، كما جاء في مقطع الفيديو الذي نشره نادي “ذئاب العاصمة” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب النادي في مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التدوينات القصيرة “تويتر: “تكريم دييغو أرماندو مارادونا”.

ويلتقي روما ونابولي اليوم الاثنين، في مباراة بالغة الأهمية للفريقين.

ويطمح نابولي في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بينما يرغب روما في مواصلة مطاردة يوفنتوس، الذي تعادل في مباراته الأخيرة أمام بولونيا، لاقتناص مركز مؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: “وكالات”