نابيولينا: المركزي الروسي لا يمكنه الآن التخلي عن جميع أدوات الضبط في سوق العملات

نابيولينا: المركزي الروسي لا يمكنه الآن التخلي عن جميع أدوات الضبط في سوق العملات

روسيا – أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في كلمة أمام مجلس النواب الروسي “الدوما”، أن المنظم المالي لا يمكنه في الوقت الراهن التخلي عن جميع أدوات الضبط في سوق العملات.

وقالت نابيولينا، خلال تقديمها تقريرا عن أداء البنك المركزي الروسي في اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما بشأن السوق المالية والميزانية والضرائب والسياسة الاقتصادية: “نتخذ بالفعل إجراءات صارمة بشأن تنظيم العملة، ولن نتمكن من التخلي عن جميع عناصر التحكم في العملة في المستقبل القريب. ويجب تعديل الإجراءات بحيث تغطي جميع المخاطر”.

وابتداء من اليوم الاثنين سمح البنك المركزي الروسي للبنوك في روسيا ببيع الدولار الكاش (نقدا) للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقا في شهر مارس الماضي جراء الضغوطات التي تعرضت لها العملة الروسية.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

في ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي في 9 مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقدا (كاش) للأفراد.

المصدر: نوفوستي