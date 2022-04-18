ليبيا – قال نقيب أطباء ليبيا محمد الغوج إن رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تراجع عن وعوده للنقابة بحجة عدم وجود ميزانية رغم زيادة القطاعات الأخرى.

الغوج وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أكد أن وعود الدبيبة لهم كانت كاذبة مرارًا وتكرارًا.

ولفت إلى أن خيار الإضراب عن العمل يتضرر منه المواطنون وليس الحكومة، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس خطوات أخرى للتصعيد شديدة على أن تبدأ تنفيذها من الأسبوع المقبل، دون مزيد من التفاصيل.

وحول الحكومة الحالية، أشار نقيب الأطباء إلى أن التواصل تم مع وزير الصحة بحكومة فتحي باشاآغا عثمان عبد الجليل، والذي وعد بتنفيذ طلبات أطباء ليبيا والجيش الأبيض فور استلام الحكومة مهامها من طرابلس.

وأعرب عن تفاؤله بوعود حكومة فتحي باشاآغا، متمنيًا توليها السلطة قريبًا من طرابلس وإنهاء تمسك الدبيبة بالسلطة لما سببه من أزمات لأطباء ليبيا.