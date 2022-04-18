ليبيا- تحدث تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن بيوت الحفر أو “الداموس” في غريان حيث تنتشر تجويفات حفرت بطريقة بدائية داخل سفح الجبل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى هذه التحف المعمارية تأريخية ومهجورة في معظمها ويأمل السكان في أن تساهم السياحة في إحيائها ناقلا عن العربي بالحاج البالغ من العمر 55 عاما وهو مالك أحد أقدم المنازل في غريان وجهة نظره بالخصوص.

وبحسب بالحاج تضم غريان عربا وأمازيغا وإن أحد أسلافه قبل 5 أجيال حفر الأرض قبل 355 سنة مشيرا لوجود 8 حجرات وفناء واسع ونظام للمياه وتصريفها في وقت قد يخيل فيه للزوار أن المكان أشبه بقصر ملكي شيد على يد مئات المهندسين والعمال وليس حفرة حفرها أشخاص بأدوات بسيطة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وبحسب التقرير تتم عمليات الحفر في مرحلتها الأولى باختيار تركيب صخري يكون بمثابة السقف ليتم الحفارون عملهم أسفله ومن ثم طلاء الحائط والسقف بالجبس أو الطين لمنع تفتت الصخور أو تساقطها فيما تختص المرحلة الأخيرة بالتصميم وتركيب ملحقات “الداموس”.

وأضاف التقرير إن الأبواب يتم صنعها على هيئة أقواس دائرية من جذوع النخيل المربوطة بأغصان الزيتون وتستخدم لذلك مسامير خشبية طرية من جذوع الزيتون الخضراء فيما تقام في جدران الغرف حفر مختلفة الأشكال لتخزن فيها لوازم المنزل الصخري.

ووفقا للمؤرخ يوسف الختالي فإن بيوت الحفر لها 4 استخدامات وبالتالي صممت لتكون متعددة المهام وصالحة لكل الحقب التأريخية المتعاقبة وهو سبب إضافي يدل على أهميتها المعمارية في التأريخ الليبي مشيرا إلى أنها تستعمل للسكن البشري والعبادة اليهودية والمسيحية قبل تحويل معظمها إلى مساجد للمسلمين.

وبين الختالي إن الاستخدام الـ3 عسكري إذ كانت بمثابة تحصينات للجنود تأريخيا بهدف المراقبة وصد أي هجمات عسكرية في الحروب ولدفن الموتى فهناك شواهد أثرية تعود للحكم الفينيقي في ليبيا حين كانت تستخدم كمقابر فيما ترتفع هذه المنشآت الجبلية في غريان الرابضة على علو يقرب من الـ700 متر.

وأضاف الختالي بالقول إنها تحولت إلى وجهة سياحية أثناء الاستعمار الإيطالي لليبيا في القرن الماضي فيما أولت إيطاليا هذا الموقع أهمية من خلال نشرها في سنة 1936 أول دليل سياحي يضيء على هذه المنشآت البدائية التي تحولت في خمسينيات القرن الـ20 إلى وجهة سياحية بارزة.

وأشار التقرير إلى تباين هذه البيوت في هندستها المعمارية وعدم تشابه أشكالها أو مساحتها وبما يتناسب مع نوع الاستخدام وحجمه فيما تتميز باعتدال درجة الحرارة طوال العام فهي باردة صيفا ودافئة شتاء لكون الصخور المحيطة تعزل حراريا بإحكام وتعمل عمل أجهزة التكييف المشغلة بالكهرباء.

وأضاف التقرير إن هذا البناء في داخل الجبال يرتبط بالثقافة والحضارة الليبية القديمة بعد أن أظهر باستمرار تطورا معماريا فريدا من نوعه حتى وصل إلى هذا الشكل حديثا فيما يعود تأريخ البعض منه لأكثر من 2300 سنة وقلة منها ترك أثرا إذ لا يزال نحو 10 منه فقط صامدا.

ووفقا للتقرير بقي “داموس” أسرة بالحاج شاهدا على تاريخ المنطقة فيما أكد وريثه العربي بالحاج أن هذه البيوت مهجور معظمها والبعض منها خضع عمليات ترميم لتحويلها إلى معلم سياحي فيما غادرت آخر أسرة سكنت “داموس” أسرته في العام 1990 وتحول بعدها إلى وجهة سياحية.

وأضاف بالحاج إن الليبيين والأجانب على حد سواء صاروا يقصدونه للتجول والاطلاع على عماره المميز ويمكنهم التنقل من غرفة إلى أخرى في مقابل دفع مبلغ رمزي يمثل دولارا لليبي ودولارين للأجنبي فضلا عن قضاء يوم كامل فيه واستخدام إحدى الغرف وتناول وجبة غداء فيه في مقابل 20 دولارا.

ترجمة المرصد – خاص