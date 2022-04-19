روسيا – قامت أطقم أربع طائرات روسية مضادة للغواصات من طرازي “إل -38″ و”إل- 38 إن” برحلة استغرقت ثماني ساعات فوق المحيط الهادئ بحثا عن سفن وغواصات “معادية” وهمية.

وفي التفاصيل، ذكر أسطول المحيط الهادئ الروسي أن هذه الطائرات المضادة للغواصات، وهي تابعة للطيران المختلط للفوج الجوي والقوات المتمركزة في شمال شرق روسيا، أجرت خلال تدريبات رحلة طيران استغرقت ثماني ساعات فوق المحيط الهادئ على طول الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وقامت خلالها بالبحث عن سفن وغواصات تابعة لـ “العدو” الافتراضي.

وأفاد البيان في هذا السياق بأنه “في إطار مهمة الطيران هذه، أكمل أطقم الطيران البحري في هذا السرب مهام البحث عن الغواصات والسفن السطحية لعدو افتراضي وتصنيفها وتتبعها، باستخدام متكامل للرادار وأدوات الكشف بالسونار. وتم مسح 10 آلاف كيلومتر مربع من المحيط الهادي أثناء الرحلة”.

وخلال هذه التدريبات، نشرت طائرات “إل -38″ و”إل- 38 إن” أكثر من 200 عوامة سونار على الطرق الأكثر احتمالا لغواصات العدو الوهمية في المياه المحايدة.

علاوة على ذلك، تدرب الطيارون على القيادة في أزواج من الطائرات على ارتفاعات منخفضة فوق سطح الماء في المحيط الهادئ، ولزيادة كفاءة تنفيذ المهام، تم تنظيم تعاون الطيارين مع سفن المجموعة التكتيكية المتخصصة في اكتساح الألغام من وحدة حماية مياه المنطقة.

المصدر: نوفوستي