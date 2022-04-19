ارتفاع عائدات الأردن السياحية 251.4 بالمئة في الربع الأول

ارتفاع عائدات الأردن السياحية 251.4 بالمئة في الربع الأول

عمان – أرتفعت عائدات الأردن من الدخل السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 251.4 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وبحسب أرقام البنك المركزي الصادرة، امس حقق الدخل السياحي ارتفاعاً مقداره 639.1 مليون دولار، إلى 893.2 مليون دولار.

وجاء الارتفاع في عائدات السياحة، نتيجة ارتفاع عدد السياح بنحو 584.1 ألف سائح ليصل إلى 780.2 ألف سائح.

على المستوى الشهري، ارتفعت العائدات خلال مارس/آذار الماضي بمقدار 325 مليون دولار أو ما نسبته 346.3 بالمئة عن مستواه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، إلى 418.9 مليون دولار.

وخلال مارس الماضي، ارتفع عدد السياح خلال الشهر ذاته بنحو 307.3 ألف سائح، إلى 381.1 ألف سائح.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 34.3 بالمئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية عدا دول الخليج بما نسبته 24.2 بالمئة.

أما في المرتبة الثالثة، فجاء الدخل السياحي من دول الخليج العربي بنسبة مساهمة بلغت 23.4 بالمئة؛ وحلت الجنسية الأوروبية في المرتية الرابعة بنسبة مساهمة بلغت 9.3 بالمئة.

وأثرت جائحة كورونا على القطاع السياحي بشكل كبير، اذ اعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً؛ وانخفض عام 2020 إلى 1.4 مليار دولار بعد أن حقق ارتفاعا في 2019 وصل إلى 5.7 مليارات دولار.

الأناضول