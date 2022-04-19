مصر – أعرب الأزهر عن استيائه واستنكاره من قيام متطرفين من اليمين بإحراق نسخ من القرآن في السويد.

وأعلن الأزهر “استياءه البالغ واستنكاره الشديد بسبب إقدام بعض المتطرفين الإرهابيين ممن ينتمون إلى اليمين المتطرف في السويد، على إحراق نسخ من القرآن الكريم، وتعمد تكرار هذا الفعل المشين رغم خروجه على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم”.

وكرر الأزهر تأكيده على أن التعدي على المقدسات الدينية ليس حرية التعبير، وإنما هو فعل غير حضاري وهمجي يضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط، وتعود بالسلوك البشري إلى عصور الظلام، وتغذي مشاعر العنف والكراهية، وتقوض أمن المجتمعات واستقرارها.

كما كرر الأزهر دعوته لسن تشريعات دولية تمنع الإساءة للمقدسات الدينية وللأمم والشعوب وكفالة الضمانات اللازمة لحماية حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها.

المصدر:RT