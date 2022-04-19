يبيا – قال عضو مجلس النواب ميلاد الأسود إن إغلاق حقول النفط يؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد الليبي في ظل الوضع الراهن.

الأسود وفي تصريحات خاصة لوكلة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، أوضح أن التصعيد العسكري متوقع بعد هذه الخطوة من طرف المجموعات الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، خاصة في حال استمرار رفضه لتسليم السلطة للحكومة الجديدة.

وعبر عن أسفه لاستقبال الجزائر لعبد الحميد الدبيبة ومجموعة من الوزراء باعتباره رئيس الحكومة الليبية، معتبرًا أنها خطوة سلبية وأن البرلمان غير راضٍ عنها.

وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة المعنية بالمسار الدستوري، أوضح الأسود أنها الخطوة الإيجابية التي توصل لها الأعضاء؛ تتمثل في استئناف الاجتماعات بعد عيد الفطر لمناقشة النقاط الخلافية.