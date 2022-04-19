ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي صعوبة تعيين مبعوث أممي الآن نتيجة الخلاف الروسي الأمريكي.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” توقع التمديد للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز لمدة عام، وبعد ذلك تكون المشاورات حول تعيين مبعوث أممي جديد.

وأشار إلى خبرة المستشارة الأممية في الملف الليبي نظرًا لعملها مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة والوصول بالاتفاق العسكري للجنة (5+5) والنجاح في الملتقى السياسي بجلب الحكومة السابقة والمجلس الرئاسي، وكذلك المباحثات الاقتصادية.

ولفت إلى أن وليامز أصبحت قريبة من كافة الأطراف الليبية ولها علاقات جيدة في الشرق والغرب.

وبين أن البعثة الأممية الآن في مأزق ويجب المرور من تلك المرحلة بسلام، خاصة في ظل إعلان اللجنة العسكرية المشتركة وقف أعمالها حتى إنهاء وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة وضرورة تسليم سلطاته لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من اجتماعات القاهرة التي ترعاها وليامز لوضع قاعدة دستورية سوف تسعى الأمم المتحدة لدعم حكومة باشاآغا في طرابلس؛ وذلك لاستكمال الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.