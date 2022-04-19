بكين – نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، في أرقام جاءت أعلى من توقعات المحللين البالغة 3 بالمئة.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان، امس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول فاق الأرقام المسجلة في الربع الأخير 2021، البالغة 4 بالمئة.

إلا أن البلاد تواجه تحديات مرتبطة بعودة تفشي جائحة كورونا في عديد المدن، ما دفع السلطات المحلية لإغلاقها بشكل شبه كامل، لحين انتهاء الإصابات، سبقها تحديات بدأت منذ الربع الثالث 2021، مرتبطة بتشديدات في سوق العقارات.

وتتجه أرقام الناتج المحلي للربع الثاني، للتباطؤ عما هي عليه في الربع الأول، مع ظهور التأثيرات السلبية للإغلاقات على الاقتصاد المحلي.

وتتوقع البلاد تسجيل نمو بنسبة 5.5 بالمئة في كامل العام الجاري، وهي نسبة نمو أقل من متوسط الأرقام المسجلة في 25 عاما الماضية البالغة أكثر من 6 بالمئة، باستثناء 2020.

في السياق، سجل الناتج الصناعي في البلاد نموا أسرع في الربع الأول من العام الجاري، وسط تحسن في قطاع الصناعة التحويلية عالية التقنية.

وقالت الهيئة في بيان منفصل، إن الناتج الصناعي زاد بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، من العام الجاري.

الأناضول