ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي خالد الترجمان إن عبد الحميد الدبيبة يحاول التمديد لنفسه، مشيرًا إلى أنه بعد أن “فشل” في مساعيه مع القاهرة وغيرها من العواصم، اتجه إلى الجزائر، محاولًا إيجاد مخرج لنفسه في أزمته الخانقة.

الترجمان أوضح في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” أن زيارة الدبيبة إلى الجزائر هي الورقة الأخيرة لديه، خاصة بعد التحشيدات المسلحة في طرابلس خلال اليومين الماضيين وما تلاها من إغلاقات في حقول النفط.

وأشار إلى أنه يأمل أن توليه الجزائر بعض الاهتمام، وأن تكون وسيلة للتوسط بينه وفرنسا التي لها تواصل مع الجيش الليبي.