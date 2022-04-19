السعودية – تعادل التعاون السعودي مع نظيره سباهان الإيراني بهدفٍ لمثله، امس في استاد “الملك عبدالله” بمدينة بريدة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضع سميحان الثابت، متوسط ميدان التعاون، فريقه بالمقدمة بتسجيله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 47، ثم عادل شهريار مغانلو النتيجة لسباهان أصفهان بهدف أحرزه مع حلول الدقيقة 65.

وكان الدحيل القطري قد افتتح مباريات الجولة الرابعة بالفوز على باختاكور بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق كل من، بسام الراوي، والكيني مايكل أولونغا، والمعز علي، في الدقائق 32، 45+2، 47.

وفي ضوء هذه النتائج، تصدر الدحيل الترتيب بـ 9 نقاط، ثم يأتي التعاون ثانيا بـ 7 نقاط، وسباهان أصفهان ثالثا بـ 4 نقاط، وأخيرا باختاكور بـ 3 نقاط.

وفي مباراة أخرى جرت بنفس التوقيت لحساب المجموعة الثانية، تغلب الشباب السعودي على القوة الجوية العراقي بثلاثة أهداف نظيفة.

ووقع على ثلاثية الشباب كل من، نواف العابد، وكارلوس جونيور (هدفين) في الدقائق 29، 39، 73.

وضمن المجموعة الثالثة، اكتسح شباب أهلي دبي الإماراتي خصمه الغرافة القطري بثمانية أهداف مقابل هدفين، على استاد “الأمير عبدالله الفيصل” بمدينة جدة.

وتناوب على تسجيل أهداف أهلي دبي كل من، توماس أولسن وعزيزجون جانيف بهدفين لكل منها، وحارب العبدالله، وفيدريكو كارتابيا، ومحمد جمعة، وعبد العزيز صنقور، وذلك في الدقائق، 14، 40، 42، 50، 51، 66، 78، 83.​​​​​​​

بالمقابل أحرز هدفي الغرافة، أحمد علاء الدين وسفيان هاني في الدقيقتين، 16، 59.

الأناضول