ليبيا – سلم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نسخة من الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات.

بيان صحفي نشرته منصة “حكومتنا” الإعلامية التابعة لحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الإطار يتضمن خطة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الانتخابات والرؤية العامة بهذا الشأن التي تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتنفيذها.

وأعرب تبون عن تقديره لهذه الإجراءات ودعمه لهذه الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر دعما لاجراء الانتخابات في ليبيا فيما أكد البيان إن هذا التسليم جاء بعد لقاء جمع الجانبين بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية.

وتابع البيان إن الدبيبة وتبون عقدا بعد اللقاء اجتماعا موسعا لمناقشة الوضع السياسي القائم والتعاون الاقتصادي بين البلدين وخلاله شدد الرئيس الجزائري على دعمه الكامل لحكومة تصريف الأعمال وإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا لأنها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

من جانبه جدد الدبيبة استعداد حكومة تصريف الأعمال لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة لأن الشعب الليبي لم يعد راغبا بالمراحل الانتقالية التي يجري صناعتها بالتزوير بهدف إطالة الأزمة الليبية.