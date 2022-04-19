الدحيل يقسو على باختاكور بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

الدحيل يقسو على باختاكور بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

قطر – حقق الدحيل القطري فوزا عريضا على باختاكور الأوزبكي بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما امس الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الدحيل كل من بسام الراوي والكيني مايكل أولونغا والمعز علي في الدقائق 32 و 45+2 و48 على الترتيب.

وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميرجاخون ميرحمدوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، رفع الدحيل رصيده إلى 9 نقاط صعد بها إلى صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد باختاكور عند 3 نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة في وقت لاحق اليوم التعاون السعودي (6 نقاط) وسيباهان الإيراني (3 نقاط).

المصدر: RT