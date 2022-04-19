ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري خلال الفترة الماضية صبت فعليًا لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، حيث استغلها للتشكيك بشرعية وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعرقلتها، وفي مقدمة ذلك قرار تكليف حكومة الاستقرار.

الزرقاء رأى في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن الدبيبة يحاول شراء الوقت ويوظف مناخ الخلاف لمحاولة تجميد حكومة باشاآغا، لافتًا إلى أنه كلما تأخرت حكومة باشاآغا في تسلم مهامها بالعاصمة تراجع الزخم الشعبي لها.

وتابع: “بقاء الدبيبة في السلطة يعني استمراره في إصداره القرارات التي تسهم في إنعاش شعبيته بدرجة ما، مثلما فعل بصرف منحة الزوجة والأبناء”.

وأقر الزرقاء بتراجع عدد المؤيدين من أعضاء مجلس الدولة لقرارات مجلس النواب بشأن تعديل الإعلان الدستوري، ومنح الثقة لحكومة باشاآغا، متابعًا: “بالطبع إذا تعمقت خلافات المجلسين بالقاهرة فقد يرتفع عدد هؤلاء المتراجعين خاصةً من المنتمين لتنظيم الإخوان، وممن ما زالوا يتململون من تحالف باشاآغا وقيادات شرق البلاد، ولقائه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر”.

ورأى الزرقاء أن نجاح الاجتماعات، يعني إقالة حكومة الدبيبة، التي فشلت في التمهيد للانتخابات، متوقعًا أن يؤدي توافق المجلسين حول المسار الدستوري لتسلم السلطة لحكومة باشاغا إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.