ليبيا – أعرب الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي عن تشكيكه في أن يكون الهدف الحقيقي من وراء تصريحات المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز و السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول المؤسسات والعوائد هو إضفاء الشرعية على حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر تصويرها كطرف أساسي في هذا الصراع والتجاذب السياسي، رغم انتهاء ولايتها، وليس منها إهدار المال العام وتحديدًا من مخصصات التنمية.

الشحومي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، تساءل حول أسباب عدم طرح البعثة والمجتمع الدولي مقترحات التجميد للعوائد النفطية أو توزيعها بعدالة، خلال فترة الانقسام السياسي التي عاشتها ليبيا قبل سنوات قليلة، وغيرها من فترات الاضطرابات والتجاذبات التي لم تختفِ من الساحة.

واستبعد الخبير الاقتصادي صدور قرار من مجلس الأمن بشأن تجميد الإيرادات النفطية أو فرض حظر عليها، واصفًا بقية المقترحات في هذا الإطار بكونها غير قابلة للتطبيق.

الشحومي رأى أن وجود مكتب تابع للبعثة للسيطرة على موارد البلاد وإداراتها يعني تهميش وانتهاء دور كل من وزارتي المالية والتخطيط، وأيضًا المصرف المركزي، وبالتالي فالأمر أشبه بإعادة احتلال البلاد، وهذا لا تسمح به القوانين الدولية، ولا يوجد ليبي واحد يقبل به.