العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ55.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ55.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء يومها الـ55 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير أراضي دونباس.

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المصدر : RT