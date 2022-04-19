ليبيا – شددت عضو مجلس النواب المصري النائبة سحر القاضي على ضرورة استغلال الفرص وخصوصًاةحينما يتعلق الأمر بالمشاورات الليبية الليبية، مؤكدةً أن الأطراف الليبية في حاجة إلى الحوار وضبط النفس للخروج من النفق المظلم.

القاضي قالت وفقًا لصحيفة “العين الاخبارية”: إن هناك اهتمامًا مصريًا وعربيًا بإنهاء العنف والوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في ليبيا. مشيرةً إلى أن مثل هذه المشاورات تمثل نقلة نوعية في الحوار الليبي الليبي لإنهاء الانقسام ودرء الإرهاب بالمنطقة.

وتابعت أن العالم حاليًا مشغول بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد لا يهتم بالوضع في العالم العربي والصراعات به، وبالتالي على الدول العربية وهذا ما تقوم به مصر والإمارات وغيرهما لرأب الصدع العربي العربي وإنهاء تلك الصراعات التي انهكت العالم العربي ومنها الأزمة الليبية.