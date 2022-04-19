ليبيا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني استمرار عمل الوزارة الإنساني بتوجيه من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وفي كلمة مصورة للكيلاني تابعتها صحيفة المرصد أشارت فيها إلى المضي في تنفيذ مبادرات عودة الحياة ودعم المواطنين خلال شهر رمضان، ومن بينها صرف منحة الأولاد وفقًا للقانون رقم 27 لسنة 2013؛ إذ تم صرف أشهر يناير وفبراير ومارس الماضيين.

وأضافت الكيلاني أنه تم أرسال الأموال الخاصة بالأشهر الـ6 الأخرى؛ إذ بلغ عدد الأسر المستفيدة مليونًا و86 ألفًا و898 أسرة، بقيمة مصروفة تبلغ مليارين و46 مليوًنا و685 ألفًا و800 دينار، فيما تم إرسال ملحق في الـ7 من نوفمبر الماضي إلى المصارف.

وتابعت الكيلاني: إن الوزارة تعكف على إرسال ملحق آخر للأشهر المتبقية من العام 2021 على أمل أن تكون في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان متطرقة في ذات الوقت لمنحة المهجرين والنازحين عن المنطقتين الشرقية والجنوبية والدعم التام والوقوف معهم لمعالجة كافة مشاكلهم.

وبينت الكيلاني: إن الوزارة شكلت لجنة خاصة لمتابعة إجراءات ذلك وللتدقيق والحصر ومطابقة البيانات مع الجهات المختصة ومنها مصلحة الأحوال المدنية. مشيرة إلى أن عدد الأسر الجاهزة للصرف في المنطقة الشرقية بلغت 6 آلاف و726 أسرة و4 آلاف و701 أسرة من نظيرتها الجنوبية.

واختتمت الكيلاني بالقول: إن الأموال ستكون في حسابات المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة.