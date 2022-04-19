ليبيا – رأى المحلل السياسي كمال المرعاش أن إغلاق آبار إنتاج النفط والمنشآت النفطية الأخرى ليس مرتبطًا بدخول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا للعاصمة، وإنما بإخلال المؤسسة الوطنية للنفط باتفاق وبضمانة أمريكية للاحتفاظ بالإيرادات النفطية إلى حين استلام الحكومة الشرعية واعتماد موازنة للدولة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن تحويل مبلغ 8 مليارات دولار من حسابات المؤسسة إلى المصرف المركزي مخالف لرسالة رئيس مجلس النواب، ما دفع سكان المناطق التي توجد فيها الحقول والموانئ والمصافي إلى وقف الإنتاج، لأن هذه العوائد لا توزع بعدالة بين مناطق البلاد، وأصبحت أداة لشراء الذمم والولاءات من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي اعتمد الفساد كأسلوب لإدارة الدولة والاستمرار في كرسي السلطة، وفق قوله.

واعتبر المرعاش أنه بالنسبة لحكومة فتحي باشاآغا فقد أصبحت تشكل عبئًا ماليًا على خزينة الشعب الليبي دون أي مبرر، وكل يوم تتأخر فيه للدخول الى طرابلس، معناه أنها تساهم في هدر الأموال، خصوصًا أن تأخرها في الدخول إلى طرابلس منح الوقت الكافي لعائلة الدبيبة لاستقطاب زعماء أغلب الميلشيات للدفاع عن الدبيبة واستمراره في حكم العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة أتباعه، على حد تعبيره.