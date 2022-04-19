الولايات المتحدة – أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، خلال زيارة لقاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، تعليق الولايات المتحدة اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي أن “هذه الاختبارات خطيرة ولن نقوم بها”، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد بهذه الطريقة أن تكتب “قواعد جديدة وتضع معايير للعمل في الفضاء”.

وكما ادعت وسائل الإعلام الأمريكية، فقد نشأت فكرة وقف تلك الاختبارات بسبب الانطباعات من تجارب النظام الروسي المضاد للأقمار الصناعية، الذي أصاب في 15 نوفمبر من العام الماضي المركبة الفضائية غير النشطة “تسيلينا-د”.

وصرّح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في ذلك الوقت بأن الشظايا التي انتشرت في الفضاء لا تشكل أي تهديد للأنشطة الفضائية، فيما رأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن سحابة الحطام تشكل خطرا “على الأرواح البشرية والمركبات الفضائية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أجّلت في السابق، ثم ألغت الاختبار المخطط له لصاروخ “مينوتمان” الثالث العابر للقارات، معلنة رغبتها في منع التصعيد، ومن المقرر إجراء اختبار آخر للمينوتمان الثالث في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: نوفوستي