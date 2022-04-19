ليبيا – أصدر برنامج الغذاء العالمي تقريرا لخص فيه معظم الإنجازات التي حققها في ليبيا خلال الفترة الحالية في إطار دوره المساند للفئات المستهدفة في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد شراء البرنامج مخبزًا حديثًا يمثل الأول من نوعه في مدينة تراغن والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن تدريب الشباب على تجهيز الخبز وتعبئتها وإدارة المخبز، فضلًا عن تسليم سوق أوباري إلى البلدية بضمنه الأكشاك التي يبيع فيها المزارعون المنتجات الطازجة والمغذية للناس.

وأضاف التقرير: إن البرنامج قام بتدريب المشاركين على التعامل مع أعلاف الخضروات المائية فيما تم منح المشاركين دفيئات مجهزة تجهيزًا جيدًا لزراعة الخضار والفاكهة وتحقيق الدخل، فضلًا عن دعم مشاركة المزارعين المحليين عبر شبكة المعلومات الزراعية القائمة تطبيق “واتساب” للتواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير: إن هذا الشبكة التي حملت عنوان “صنع في ليبيا” فيما تهدف نشاطات البرنامج تحسين التسويق وتقليل هدر الطعام وبناء قدرة المستفيدين على الصمود ضد الصدمات المناخية واستجابة لتعليقات المستفيدين لزيادة التنوع الغذائي ومنحهم المزيد من الخيارات حول البرامج المساعدة نحو التحويلات القائمة على النقد.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى تنظيم البرنامج فعالية توعية في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين وصولهم إلى خط التواصل الساخن.

ترجمة المرصد – خاص