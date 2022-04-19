ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن استقلالية المؤسسات الليبية لا تتطلب سوى تمتع بعض رؤسائها بالشعور بالمسؤولية الوطنية، معربًا عن تأييده لوجود توافق ليبي بين مجلسه والبرلمان، بشأن تجميد الإيرادات النفطية، أو على أي آلية لإداراتها لضمان تحييدها وبقية مصادر الدخل والثروة الليبية عن الصراع الحكومي.

بن شرادة وفي إطار تبريره لتصاعد الشكوك الليبية حول وجود مصالح أوروبية وأميركية وراء ستار اهتمامهم بوضعية المؤسسات الليبية، ربط في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء بين توقيت حديث المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز المدعوم بمباركة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حول تلك المؤسسات السيادية، وخصوصًا الوطنية للنفط، وبين ما باتت تمثله دول الشمال الأفريقي، وفي مقدمتها ليبيا، بحجم احتياطاتها المرتفعة من الغاز والنفط، من أولوية لواشنطن وبقية العواصم الأوروبية، في ظل مساعيهم لتعويض الغاز الروسي.

وأشار إلى كثرة لقاءات بعض رؤساء تلك المؤسسات الليبية خلال الفترة الأخيرة مع سفراء غربيين، دون إثبات الحاجة القانونية والفنية لعقد تلك اللقاءات.

ولفت إلى أن تصريحات ويليامز ونورلاند حول المؤسسات والعوائد، تعد هروبًا للأمام، ومحاولة للتشويش على الفشل في مواجهة مأزق الصراع على السلطة بالبلاد، جراء تبنيهما خيار عدم الاعتراف بأي من الحكومتين المتصارعتين، واستمرار التواصل مع قياداتهما في الوقت ذاته، مما ساهم في زيادة تعقيد المشهد وإرباكه.