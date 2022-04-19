جوهانسبرغ – سحبت اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل العاج عام 2023.

وسيشارك في التصفيات 48 منتخبا تم تقسيمها إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة الأعرق في القارة السمراء.

نتائج القرعة:

– المجموعة الأولى:

نيجيريا

سيراليون

غينيا بيساو

ساو تومي وبرينسيبي

– المجموعة الثانية:

بوركينا فاسو

الرأس الأخضر

توغو

إسواتيني

– المجموعة الثالثة:

الكاميرون

كينيا

ناميبيا

بوروندي

– المجموعة الرابعة:

مصر

غينيا

مالاوي

إثيوبيا

– المجموعة الخامسة:

غانا

مدغشقر

أنغولا

إفريقيا الوسطى

– المجموعة السادسة:

الجزائر

أوغندا

النيجر

تنزانيا

– المجموعة السابعة:

مالي

الكونغو

غامبيا

جنوب السودان

– المجموعة الثامنة:

ساحل العاج

زامبيا

جزر القمر

ليسوتو

– المجموعة التاسعة:

الكونغو الديمقراطية

الغابون

موريتانيا

السودان

– المجموعة العاشرة:

تونس

غينيا الإستوائية

ليبيا

بوتسوانا

– المجموعة الحادية عشرة:

المغرب

جنوب إفريقيا

زيمبابوي

ليبيريا

– المجموعة الثانية عشرة:

السنغال

بنين

موزمبيق

رواندا

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إلى أن عقوبة الإيقاف الموقعة على كينيا وزيمبابوي إذا لم تنته قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات فسيتم اعتماد انسحابهما، وتصبح مجموعة كل منهما 3 فرق فقط.

وتم خلال القرعة منع وقوع كينيا وزيمبابوي في مجموعة واحدة لتجنب وجود منتخبين فقط بالمجموعة إذا استمرت عقوبة الإيقاف عليهما.

يذكر أن السنغال توجت في فبراير الماضي بالنسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية بفوزها على مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الكاميرون بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

المصدر: RT