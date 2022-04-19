حقيقة إحالة مخرج لقاء الأهلي والرجاء للتحقيق في التلفزيون المصري

مصر – رد مسؤولو التلفزيون المصري، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن إحالة مخرج لقاء الأهلي المصري وضيفه الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للتحقيق.

وأثار المخرج محمد نصر الدين جدلا واسعا في مباراة الأهلي والرجاء، بعدما احتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ضربة جزاء للفريق المصري، بعد مرور 10 دقائق.

وجرى استدعاء ندالا من قبل حكم الفيديو الجزائري مهدي عبيد، لمراجعة لعبة بها شكوك حول لمسة يد ضد لاعب الرجاء داخل منطقة الجزاء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية الأولى أن الكرة في طريقها ليد مدافع الرجاء، واحتسب الحكم ضربة جزاء، لكن المخرج أثار الشكوك حول اللعبة بإذاعة إعادة من زاوية عكسية (عقب اتخاذ القرار) تظهر أن الكرة ارتطمت بقدم لاعب الرجاء وليس يده.

وتعرض نصر لهجوم حاد بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عبر “فيسبوك” صورة له، واصفة إياه بأنه “أحد نجوم المباراة” في تعليق ساخر.

وقال مصدر مسؤول بالتلفزيون المصري: “لم تتم إحالة نصر للتحقيق كما يردد البعض”.

وأضاف: “المخرج بريء من أزمة مباراة الأهلي والرجاء”.

وختم: “المخرج التلفزيوني لأي مباراة ليس مسؤولا عن كاميرات الفيديو وآلية عملها في مباريات كرة القدم، لأن هناك تصوير خاص بأجهزة تقنية الفيديو”.

المصدر: kooora