تركيا – علق رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على عملية “قفل المخلب” المتواصلة شمالي العراق، مؤكدا أن بلاده ستواصل بعزم وإصرار “مكافحة الإرهاب والجهات الداعمة له”.

وفي كلمة له خلال فعالية من مقر البرلمان، قال شنطوب إن تركيا حققت نجاحات كبيرة عقب اعتمادها استراتيجية القضاء على الإرهاب في معاقله، بدلاً من مواجهته على أراضيها، متمنيا التوفيق للجيش التركي في عمليته العسكرية الحالية.

وفجر اليوم الاثنين، أطلقت تركيا عملية “قفل المخلب​​​​​​​” ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع خلوصي أكار إن “قفل المخلب” تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق “الصديق والشقيق ووحدة أراضيه”.

المصدر: “الأناضول”