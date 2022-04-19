روما يفرض التعادل على نابولي في الوقت القاتل

روما يفرض التعادل على نابولي في الوقت القاتل

إيطاليا – حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله لقاء نابولي مع ضيفه روما على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، الاثنين، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بدأ نابولي المباراة بنوايا هجومية واضحة واستطاع التقدم عن طريق القائد لورينزو إنسيني من ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 11.

وشهدت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء عديد الفرص من الطرفين، وتمكن روما من معادلة الكفة مع الدقيقة الأولى من الوقت البدل ضائع بقدم ستيفان الشعراوي.

وبات في رصيد نابولي 67 نقطة احتل بها المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف ميلان المتصدر، ونقطتين عن إنتر ميلان الثاني.​​​​​​​

بالمقابل فشل روما في استغلال تعثر يوفنتوس والاقتراب من المركز الرابع، وظل خامسا بـ 58 نقطة. ​​​​​​​

الأناضول