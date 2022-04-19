أوكرانيا – سلم فلاديمير زيلينسكي، امس رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، طلباً لحصول أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، قبل تسليم الطلب، وتم نشر الفيديو على قناة “تيليغرام” الخاصة به: “حتى هذه المرحلة من الحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، يستغرق مثل هذا الإجراء سنوات للرد، وأود أن أشكركم على هذه السرعة، ليس فقط فريقنا، الذي استجاب بسرعة، ولكن أيضًا فريقكم الكبير، الذي يمنحنا الفرصة للقيام بهذا الإجراء في غضون أسابيع أو شهرين”.

هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة وتحرير إقليم دونباس.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارا من يوم 25 مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

المصدر: “سبوتنيك”