فرنسا – حسم باريس سان جيرمان قمة “حديقة الأمراء” لصالحه عقب انتصار غالٍ على ملاحقه أولمبيك مارسيليا بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليغ 1”.

بدأ اللقاء بنسق هجومي مرتفع للفريق الباريسي أثمر عن هدف سريع جاء عند الدقيقة 12 من تمريرة مثالية أرسلها الإيطالي ماركو فيراتي إلى زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تابعها بطريقة ذكية داخل مرمى مارسيليا.

عقب هدف التقدم هدأ رتم اللعب الباريسي قليلا ما سمح للفريق الجنوبي بالخروج أكثر من مناطقه وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31 بعد دربكة داخل جزاء سان جيرمان استغلها دويي كاليتا كار، وأسكن الكرة في شباك جانلويجي دوناروما.

وبحث فريق مارسيليا عن حرمان عناصر سان جيرمان من الكرة من خلال الاستحواذ عليها وتناقل التمريرات، لكن الفريق الباريسي عرف كيف يعود إلى الهجوم ويُحرز هدفا ثانيا بأقدام كيليان مبابي في الدقيقة 45+5 من علامة الجزاء.

وتراجع مستوى المباراة الفني في الشوط الثاني الذي لم يعرف أي فرص حقيقية على المرميين، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت عن الفوز الـ 23 لسان جيرمان والهزيمة الـ 7 لمارسيليا.

وبات في رصيد باريس سان جيرمان 74 نقطة أكد بها زعامته على فرق “ليغ 1” واقترابه من التتويج باللقب ربما في الجولة القادمة في حال انتصاره وخسارة مارسيليا، الذي توقف رصيد عند 59 نقطة في المركز الثاني.

الأناضول